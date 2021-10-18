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الدولة يوافق على مشاركة خفاجي بلجنة تحكيم «القضاء والنظام السياسى في »

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الدولة يوافق على مشاركة خفاجي بلجنة تحكيم «القضاء والنظام السياسى في مصر» الدولة يوافق على مشاركة خفاجي بلجنة تحكيم «القضاء والنظام السياسى في »

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وافق المجلس الخاص لمجلس الدولة- أعلى سلطة إدارية بالمجلس، على مشاركة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة من أحد الباحثين إلى كلية الأداب والتي تحمل عنوان «القضاء والنظام السياسى في 1964 – 1980»

وتتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الأستاذ الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الأداب جامعة دمنهور عضواً ومشرفاً، والدكتور محمد محمود الدودانى أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الأداب جامعة دمياط عضواً ومشرفاً والأستاذ الدكتور زكريا صادق الرافعى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة المنصورة مناقشاً وعضواً .

وجه مجلس الدولة خطاب موافقته على مشاركة المستششار محمد عبدالوهاب خفاجي إلى الدكتور محروس إبراهيم المعداوى عميد كلية الأداب جامعة دمياط رداً على اقتراح ترشيحه للجنة المناقشة والحكم.

يأتى ذلك في إطار الدور العلمى الخلاق لمجلس الدولة في تزويد الجامعات والجهات العلمية في مصر بخبرات العديد من قضاته في كافة مجالات المعرفة والعلم القانونى ومدى ارتباطه بالعلوم الاجتماعية الأخرى التي تعتمد بشكل أساسى على المنهج التجريبى .

المصرى اليوم

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