أمن المنافذ: ضبط 38 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وتمكنت من ضبط 38 قضية خلال 24 ساعة.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط قضية بضائع أجنبية الصنع، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط 35 قضية، و1213 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 243 حكم قضائى متنوع، وقضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.