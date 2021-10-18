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على مستوى الجمهورية.. «الأمن الاقتصادي» يشن حملات لإحكام السيطرة الأمنية

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على مستوى الجمهورية.. «الأمن الاقتصادي» يشن حملات لإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.. «الأمن الاقتصادي» يشن حملات لإحكام السيطرة الأمنية

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاته الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، تمكنت من ضبط 3108 قضية متنوعة.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 12855 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 257 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وتحرى مدين لمصلحة الضرائب.

وشنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة حملات تم ضبط 162 قضية متنوعة خلالها، وتمكنت مباحث من ضبط 1354 قضية تموينية متنوعة.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

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