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بينها 6 طن لحوم مجمدة.. ضبط 1236 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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بينها 6 طن لحوم مجمدة.. ضبط 1236 قضية تموينية خلال 24 ساعة بينها 6 طن لحوم مجمدة.. ضبط 1236 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت الحملات من ضبط 1236 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وفى القليوبية تم ضبط 6٫34 طن لحوم مجمدة ومقطعات رومى بدون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع للصناعات الغذائية.

كما تم ضبط طن مفروم لحوم ومقطعات دواجن وأحشاء حيوانية معبأ داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة.

وتم ضبط 10 طن دقيق فاخر وسكر حر وأرز أبيض معبأ داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية شوائب وأتربة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط 8 طن سكر حر معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لإحتوائه على نسبة شوائب وأتربة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبة السلع الغذائية بدون ترخيص.

وفى أسوان، تم ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدى، وبحوزتة 300 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى الإسكندرية تم ضبط 1643 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة الخردوات والسجائر بدون ترخيص.تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

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