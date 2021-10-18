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إستجابة لإلتماسات المواطنين.. الأحوال المدنية توجه مأموريات لإستخراج الرقم القومى

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إستجابة لإلتماسات المواطنين.. الأحوال المدنية توجه مأموريات لإستخراج الرقم القومى إستجابة لإلتماسات المواطنين.. الأحوال المدنية توجه مأموريات لإستخراج الرقم القومى

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قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل (مراكز تكنولوجية مُتنقلة) مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المُميكنة بالقرى الأكثر إحيتاجاً والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية بنطاق محافظات القاهرة والمنيا والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة وسوهاج
كما تم إيفاد مأموريات لـ (9 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة والمستشفيات) بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما تم إيفاد مأموريات (فنية وقانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية)، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة» بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

المصرى اليوم

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