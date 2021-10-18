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ضبط عاطلين بسوهاج جمعا 20 مليون جنيه من تجارة العملة

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ضبط عاطلين بسوهاج جمعا 20 مليون جنيه من تجارة العملة ضبط عاطلين بسوهاج جمعا 20 مليون جنيه من تجارة العملة

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (اثنين من العناصر الإجرامية- مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (20 مليون جنيه).

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