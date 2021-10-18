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رئيس جامعة الإسكندريةتنشر 32 بحثًا جديدًا بـ«منصة Scopus»

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رئيس جامعة الإسكندريةتنشر 32 بحثًا جديدًا بـ«منصة Scopus» رئيس جامعة الإسكندريةتنشر 32 بحثًا جديدًا بـ«منصة Scopus»

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قال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه تم نشر 32 بحثا متميزًا جديداً من قبل أعضاء هيئة التدريس ضمن المجلات المرفوعة على منصة “سكوبس ‏Scopus “‏ العالمية.

وأشار رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، الإثنين، إلى أن نتائج هذا الأسبوع قد أظهرت أن النشر الدولى كان بلغ (32 بحث) وكان توزيع التخصصات كالتالي في مجال العلوم الأساسية (36.4%) وشملت كلا من الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (16.4%)، علوم البيئة (7.3%)، علوم الحاسب (5.5%)، الرياضيات (3.6%)، الكيمياء (3.6%)، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (25.5%)، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية (7.3%)، فالصيدلانيات وعلوم السموم (7.3%)، فالهندسة (5.5%)، والطاقة (3.6%).

وأضاف أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولى واضح في إجراء هذه الأبحاث، وأتت أعلى دولة أشتركت مع في النشر هذا الأسبوع المملكة العربية (11 بحث)، تلتها إنجلترا (5 أبحاث)، فالإمارات العربية (4 أبحاث)، فكندا وألمانيا وليبيا الولايات المتحدة الأمريكية (2 بحث) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.

كانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع جامعة الملك سعود، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أسيوط، وجامعة القاهرة، وجامعة فاروس، وجامعة المنصورة، وجامعة برمنجهام، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وغيرهم من الجامعات.

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