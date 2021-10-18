الإحصاء الخليجي: 80.6 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98%

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إجمالي الوفيات خليجيًّا وصل إلى 19444 وحالات التعافي من الفيروس 2.488.473

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ81 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 80.642.192 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة (2.516.950) حالة، وإجمالي حالات التعافي (2.488.473) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19.444) حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.