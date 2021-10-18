"العدل" تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية للرهون

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تأتي دعمًا وتنفيذًا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة

أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون؛ دعمًا وتنفيذًا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة، وللإسهام في تحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة "ناجز" الإلكترونية Najiz.sa.

وأعلنت الوزارة إتاحة أربع خدمات إلكترونية للرهن، تُمكّن المستفيد من توثيق الرهن وفكه دون الذهاب لكتابة العدل، بالإضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونيًّا، وخدمة عرض الرهون للمستفيد بحسابه من خلال بوابة ناجز.

وتمتاز الخدمات الأربع بصحة ودقة البيانات؛ حيث يُنشأ طلب الرهن من خلال صندوق التنمية الصناعية، ويتم إحالة الطلب إلى المستفيد لاعتماده أو رفضه من خلال بوابة ناجز. وتصدر وثيقة الرهن بعد اعتماد المستفيد (الراهن) مباشرة عبر بوابة ناجز؛ بحيث تعد وثيقة الرهن سندًا تنفيذيًّا تسري عليها أحكام الأنظمة ذات العلاقة.

كما يمكن للمستفيد الاطلاع على جميع الرهون الموثقة له لدى وزارة العدل في أي وقت، إضافة إلى خدمة "التحقق من الرهن" اللحظي؛ بحيث يمكن للجهات والأفراد التحقق من صحة وثيقة الرهن وحالة الرهن إلكترونيًّا من خلال بوابة ناجز.

وتُعد خدمة "فك الرهن" من الخدمات الحديثة حيث يمكّن صندوق التنمية الصناعية (المرتهن) من فك الرهن القائم لدى وزارة العدل على المستفيد إلكترونيًّا في حال تم تسوية الرهن، إضافة إلى إشعار المستفيد وتحديث حالة الرهن مباشرة على قائمة الرهون في بوابة ناجز لدى المستفيد.

يُذكر أن وزارة العدل عززت الشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتبادل البيانات وتوثيق الإجراءات وأتمتها عن طريق الربط الإلكتروني، ليكون بديلًا عن التعاملات الورقية؛ بهدف تعزيز وتيرة العمل وتعزيز الشراكة البناءة بما يخدم ويسهل على المستفيد؛ مما يسهم في زيادة رفع نسبة رضا المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.