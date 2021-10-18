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حملة لمحميات البحر الأحمر للتصدي لصيد الصقور النادرة بالزعفرانة ورأس غارب

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حملة لمحميات البحر الأحمر للتصدي لصيد الصقور النادرة بالزعفرانة ورأس غارب حملة لمحميات البحر الأحمر للتصدي لصيد الصقور النادرة بالزعفرانة ورأس غارب

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شنت إدارة محميات البحر الأحمر حملة مكبرة على محطات صيد الصقور، والحيوانات البرية، بسلاسل جبال البحر الأحمر، في منطقتي الزعفرانة وراس غارب في توقيت هجرتها إلى دول أفريقيا.

وأسفرت الحملة؛ عن إزالة ٤ محطات لصيد الصقور، في المنطقة التي تقع بين جبال منطقة «رأس غارب»، و«الزعفرانة» شمال البحر الأحمر، وضبط ٤ «صقور» بينهم ٣ صقور نادرة، فيما نفقت حدايتين لتعرضهما للاعياء والجوع بعد صيدهما فيما تمكن عدد من الصيادين من الهروب عند مشاهدتهم للحملة.

كان مسؤولو المحميات الطبيعية تلقوا اخطارات بانتشار محطات الصيد والصيادين المخالفين للحيوانات البرية، والصقور المحرم صيدها، في موسم الهجرة بسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة البيئة بالغردقة لمخالفتها قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩،، ومصادرة أدوات الصيد المضبوطة، وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وكشف مصدر بيئي ان النيابة ستصدر قرارا بتكليف مسؤولي المحميات الطبيعية باطلاق الصقور التي تم ضبطها في بيئتها الطبيعية.

وأكد مسؤولو المحميات أن هذه الحملة تعد الأكبر في مجال حماية الحياة البرية والتصدي لأعمال الصيد الجائر للطيور البرية الجارحة بالبحر الأحمر والحفاظ على الطيور الحوامة من خطر الصيد الجائر.كما تؤكد التزام بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية حماية الكائنات المهاجرة والحفاظ على الطيور الحوامة من خطر الصيد الجائر.

المصرى اليوم

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