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وكيل «تعليم كفرالشيخ»: تكريم الوزير للطالبة «هيا» يعد إنجازا للمحافظة

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وكيل «تعليم كفرالشيخ»: تكريم الوزير للطالبة «هيا» يعد إنجازا للمحافظة وكيل «تعليم كفرالشيخ»: تكريم الوزير للطالبة «هيا» يعد إنجازا للمحافظة

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أعرب محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن سعادته بتكريم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للطالبين أدم محمود رمضان، الطالب بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة مصطفى سمير بدوى التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المرحلة الابتدائية، والطالبة هيا محمد عبدالله، بالصف الأول الثانوي بمدرسة الجرايدة التابعة لإدارة بيلا تعليمية، لحصولها على المركز الخامس بالمشروع الوطني للقراءة، مؤكدا أنه إنجاز متميز لقطاع التعليم بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الطالبين نموذجان للطلاب المتميزين بالمحافظة المليئة بالمواهب المتعددة في كافة المجالات والانشطة، موجها كل الطلاب أن يحذوا حذوهما ليكونوا من المكرمين على مستوى المحافظة، ومناشدهم بالمشاركة في المسابقة خلال مراحلها المقبلة، لتزداد ثقافتهم وتتسع مداركهم، ويزدادوا خبرة من خلال الاستفادة بما تضمه الكتب من معارف متعددة في كافة المجالات.

يذكر أن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شهد الحفل الختامي لإعلان الفائزين بمسابقة المشروع الوطني للقراءة الموسم الأول ،والذى أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، وذلك في إطار رؤية ٢٠٣٠ ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصري وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

كما هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المحافظات الفائزة منها الطلاب ووكلاء الوزارات ومن بينهم محمد عبدالله وكيل تعليم كفر الشيخ، لفوز الطالبين.

المصرى اليوم

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