«المهندسين» تكرم أبناء الأعضاء المتفوقين

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أعلنت نقابة المهندسين عن افتتاح المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عددا من مشروعات التطوير والتجديد بنادي المهندسين بالسادس من أكتوبر، برئاسة المهندس إيهاب منصور.

وأضافت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن النقيب شهد عدة افتتاحات شملت تجديد قاعات التدريب، وتجديد قاعة اللواء زكي باقي يوسف، وافتتاح منطقة الفود كورت، وأيضا قاعة الأفراح الصيفية والمطعم، وتراك المشي والمنافذ.

وشارك في الافتتاح المهندس أحمد عثمان، وكيل نقابة المهندسين، والمهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، والمتحدث الإعلامي باسم نقابة المهندسين، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

وعقب افتتاح المشروعات، شارك نقيب المهندسين، وقيادات النقابة، في حفل تكريم المتفوقين من أبناء مهندسي الجيزة في الشهادات الابتدائية، والإعدادية، والثانوية العامة.

وأكد «ضاحي» أن النقابة تفتخر بالمتفوقين من أبناء المهندسين وتحرص كل عام على تكريمهم تشجيعا لهم على مواصلة التفوق، فطلاب مصر وشبابها هم فخر الوطن وأملها في تحقيق مستقبل مزدهر، وتكريم أبنائنا وبناتنا من الطلاب المتفوقين واحد من الأحداث السعيدة في نقابة المهندسين، ونحرص دوما على تكريم المتفوقين تقديرا لجهودهم طوال عام دراسي كامل، وتعبيرا من نقابة المهندسين عن مدى فخرها واعتزازها بما بذلتموه من جهود، ولتشد على أيديكم لبذل مزيد من الجهد لمواصلة التفوق، لتكونوا قدوة صالحة لغيركم من الطلاب ليحذوا حذوكم، ويسيروا على درب التفوق مثلكم.

ووجه ضاحي التحية للمهندسين أولياء أمور الطلاب المتفوقين، وقال: «وراء كل طالب متفوق أسرة رائعة شجعته ووفرت له سبل التفوق، فتحية لكل مهندس ومهندسة نجح في أن يقدم لمصر ابنا ناجحا متفوقا يجدد الأمل في تحقيق مستقبل مشرق لوطننا الغالي مصر».