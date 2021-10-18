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«البيطريين»: قافلة مجانية بقنا ضمن «حياة كريمة»

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«البيطريين»: قافلة مجانية بقنا ضمن «حياة كريمة» «البيطريين»: قافلة مجانية بقنا ضمن «حياة كريمة»

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أعلن الدكتور أحمد البنداري، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومدير المركز العلمي، أن المركز العلمي بالنقابة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، والنقابة الفرعية بقنا، نظمت قافلة بيطرية علاجية وتدريبية مجانية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية جزيرة دندرة، التابعة لمركز قنا.

وأشار «البنداري» إلى أن القافلة نجحت في التعامل مع ٣٢٠ رأس ماشية بالعلاج، وهى حيوانات متنوعة «أبقار، جاموس، خيول ،أغنام»، ضد الأمراض المختلفة مثل أمراض الباطنة والجراحة، والفحص التناسلي، وعلاج الطفليات الداخلية والخارجية، وكشف الدكتور هيثم البقلي، الدكتور بمعهد بحوث الهرم، بالسونار على الحيوانات، مشيراً إلى انه بجانب الفحص والعلاج تم عقد ندوات إرشادية لصغار المربين، حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية، والمعدية، وكيفية علاجها ،لافتا إلى أن القافلة شارك فيها أساتذة وخبراء معهد التناسليات، وأطباء مديرية الطب البيطري بقنا، وان الهدف من القافلة الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وقال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري بقنا أن القافلة لم يقتصر دورها على فحص وعلاج الحيوانات فحسب، بل شملت تدريب الأطباء على طرق الكشف بالأجهزة الحديثة والتلقيح الصناعي، مشيرا إلى أن المديرية تحرص على التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمعاهد البحثية للتوسع في تنظيم القوافل البيطرية لخدمة القرى الاكثر احتياجا من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، ان الأعضاء في ربوع يقومون بدورهم الوطني تجاه مجتمعاتهم بالمشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى النقابة العامة للأطباء البيطريين، والنقابات الفرعية بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، في المحافظات أقامت عدة قوافل طبية بيطرية للقرى الاكثر احتياجا ضمن المبادرة، وان القوافل تقدم الكشف والعلاج والندوات الإرشادية مجانا ومنها القافلة التي أقيمت اليوم بقرية جزيرة دندرة بمحافظة قنا.

المصرى اليوم

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