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"المالية" تُنهي إجراءات صرف قرابة 132 مليار ريال للقطاع الخاص

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بنسبة 98% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة حتى 30 سبتمبر

كشفت وزارة المالية عن أوامر الدفع للربع الثالث من العام الجاري 2021م؛ لافتة إلى أنها أنهت إجراءات صرف أكثر من 131.9 مليار ريال بما نسبته 98% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمتطلبات القطاع الخاص، حتى نهاية 30 سبتمبر 2021م.

وأفادت الوزارة بأن أوامر الدفع المستلمة خلال هذه الفترة، بلغت 738.610 أمر دفع، بإجمالي قيمة 664 مليار ريال، بينها 529.2 للقطاع العام المصروف منها 526.9 مليار ريال بنسبة 99%، وتحت إجراء الصرف 2.3 مليار بنسبة 1% فقط.

ولفتت إلى أن إجمالي القيمة للقطاع الخاص بلغ 134.8 مليار ريال، صُرف منها 131.9 مليار بنسبة 98% وتحت الصرف 2.9 مليار بنسبة 2%، ليبلغ إجمالي المصروف للقطاعين العام والخاص 658.4 مليار ريال وتحت إجراء الصرف 5.3 مليارات.

وحول فترات صرف أوامر الدفع، أفادت الوزارة بأنه تم صرف 384.695 أمر دفع بقيمة 125.589 مليار ريال خلال 15 يومًا، و5.911 أمر دفع بقيمة 5.497 مليار ريال خلال الفترة من 16 إلى 30 يومًا، و30 أمر دفع بقيمة 799 مليون ريال خلال الفترة من 31 إلى 45 يومًا؛ فيما تبقى 56 أمر دفع غير مصروفة للقطاع الخاص موقفة بموجب أحكام قضائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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