بعد إهدار المال العام.. مطالبة برلمانية بفتح ملف المخالفات المالية في اتحاد كرة القدم

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تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجهه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصرى لكرة القدم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت قيام مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وهو ما تداولته وسائل الاعلام كما تقدمت فيه بلاغات للتحقيق فيها ،متسائلا:«ما مصير هذه المبالغ؟، ولماذا لم يتم كشف النقاب عن آليات وضوابط وشروط صرفها، خاصة وأنها صُرفت دون أعمال، وعلى من تقع مسئولية هذه الممارسات التي تنال من النشاط الرياضى.

وتابع محسب:«ومن ضمن المخالفات المالية أيضا عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى بلغت حوالى 16،6 مليون دولار أمريكى، وهذا الأمر يفتح العديد من التساؤلات أين هذه المبالغ وهل دخلت الخزانة العامة وفي حال ذلك لماذا لم يتم إثباتها».

واستطرد عضو مجلس النواب:«على الرغم من كم هذه المخالفات المالية إلا أن مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم لم يطالب الاتحاد الأفريقى بالإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد هذه الأموال، وهذا بدوره إهدار صريح للمال العام يستوجب المسائلة والمحاسبة، مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين في إهدار المال العام وكشف النقاب عن مصير إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم لـ 2019 التي لم يتم إثباتها، بالإضافة إلى الوقوف على أسباب صرف مبالغ مالية للأشخاص داخل الاتحاد دون أعمال.