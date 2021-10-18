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أكد حازم إمام قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على أن فريقه نجح في تحقيق نتيجة مميزة بالفوز على توسكر بطل كينيا في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2021/2022.

ونجح الزمالك في الفوز على نظيره توسكر الكيني بهدف للاشيء سجله أشرف بن شرقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بطل كينيا في العاصمة نيروبي.

وتردد عقب نهاية المباراة نشوب مشاجرة بين حازم إمام وباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في غرفة الملابس مما نتج عنه تهشيم زجاج باب الغرفة.

وقال حازم إمام رداً على هذه المشكلة: «كنت أتمنى أن تفوز كل الأندية المصرية في بطولتي إفريقيا خارج الديار، ولكن الزمالك هو «الوحيد اللي فاز» فكان بالتأكيد لابد أن يتحول هذا الفوز إلى أزمة فتم افتعال خناقتي مع كارتيرون».

وأضاف حازم إمام: «بعض الناس تحب أن تصطاد في الماء العكر.. ولا أريد أن أتدخل في عمل أحد، ولكن طبيعي من الإعلاميين أن يجرون اتصالات بلاعبي الزمالك أو كارتيرون بعد الفوز، ولا يصح أن يتواصلوا بمسؤولين من نادي توسكر الكيني ولا أعرف لماذا يحدث ذلك، عموما نحن حققنا الفوز وأسعدنا الجماهير، ولن يعكر أحد صفو الأجواء الحالي في الزمالك».