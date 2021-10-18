أخبار عاجلة

«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح -
البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر -
إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة -
العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح -
«ليفربول لديه مدرب كبير ومانشستر عنده ولد صغير» .. تعليق ناري من حفيظ الدراجي -
المبعوث الأممي إلى ليبيا يصدر بيانًا بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار -
إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة للخلاف على أولوية تحميل الركاب في قليوب -
الوفد المصري يشارك في فعالية ثانية بمعرض إكسبو دبي 2020 حول مواجهة التحديات البيئية -
محمد صلاح يُعلق على «الهاتريك» التاريخي أمام مانشستر يونايتد -
«بداخلي طاقة تستوستيرون».. محمد رمضان يُثير الجدل بأغنيته الجديدة «جو البنات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«عشان فاز».. حازم إمام يعلق على إشاعة خلافه مع كارتيرون

Print
«عشان الزمالك فاز».. حازم إمام يعلق على إشاعة خلافه مع كارتيرون «عشان فاز».. حازم إمام يعلق على إشاعة خلافه مع كارتيرون

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حازم إمام قائد الفريق الكروي الأول بنادي على أن فريقه نجح في تحقيق نتيجة مميزة بالفوز على توسكر بطل كينيا في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2021/2022.

ونجح الزمالك في الفوز على نظيره توسكر الكيني بهدف للاشيء سجله أشرف بن شرقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بطل كينيا في العاصمة نيروبي.

وتردد عقب نهاية المباراة نشوب مشاجرة بين حازم إمام وباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في غرفة الملابس مما نتج عنه تهشيم زجاج باب الغرفة.

وقال حازم إمام رداً على هذه المشكلة: «كنت أتمنى أن تفوز كل الأندية المصرية في بطولتي إفريقيا خارج الديار، ولكن الزمالك هو «الوحيد اللي فاز» فكان بالتأكيد لابد أن يتحول هذا الفوز إلى أزمة فتم افتعال خناقتي مع كارتيرون».

وأضاف حازم إمام: «بعض الناس تحب أن تصطاد في العكر.. ولا أريد أن أتدخل في عمل أحد، ولكن طبيعي من الإعلاميين أن يجرون اتصالات بلاعبي الزمالك أو كارتيرون بعد الفوز، ولا يصح أن يتواصلوا بمسؤولين من نادي توسكر الكيني ولا أعرف لماذا يحدث ذلك، عموما نحن حققنا الفوز وأسعدنا الجماهير، ولن يعكر أحد صفو الأجواء الحالي في الزمالك».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء إنبي في أولى جولات الدوري

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء إنبي في أولى جولات الدوري

بـ«تشيرت الزمالك».. عمر كمال في مدرجات كامب نو لحضور مباراة برشلونة وريـال مدريد

بـ«تشيرت الزمالك».. عمر كمال في مدرجات كامب نو لحضور مباراة برشلونة وريـال مدريد

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد طارق حامد الـ33

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد طارق حامد الـ33

مشادة بين موظفي نادي الزمالك بعد الحكم بعودة مرتضى منصور

مشادة بين موظفي نادي الزمالك بعد الحكم بعودة مرتضى منصور