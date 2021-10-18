عاطل وشقيقه وراء تمجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار فى العملة بالمنيا

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ضبط رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أحد الأشخاص ، مقيم مركز شرطة المنيا وشقيقه "يعمل بإحدى الدول" لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى "بالعملة الأجنبية" من خلال قيامه بإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى ، عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى