أخبار عاجلة

«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح -
البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر -
إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة -
العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح -
«ليفربول لديه مدرب كبير ومانشستر عنده ولد صغير» .. تعليق ناري من حفيظ الدراجي -
المبعوث الأممي إلى ليبيا يصدر بيانًا بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار -
إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة للخلاف على أولوية تحميل الركاب في قليوب -
الوفد المصري يشارك في فعالية ثانية بمعرض إكسبو دبي 2020 حول مواجهة التحديات البيئية -
محمد صلاح يُعلق على «الهاتريك» التاريخي أمام مانشستر يونايتد -
«بداخلي طاقة تستوستيرون».. محمد رمضان يُثير الجدل بأغنيته الجديدة «جو البنات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عاطل وشقيقه وراء تمجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار فى العملة بالمنيا

Print
عاطل وشقيقه وراء تمجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار فى العملة بالمنيا عاطل وشقيقه وراء تمجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار فى العملة بالمنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أحد الأشخاص ، مقيم مركز شرطة المنيا وشقيقه "يعمل بإحدى الدول" لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى "بالعملة الأجنبية" من خلال قيامه بإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى ، عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح

«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح

البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر

البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر

إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة

إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة

العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح

العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح