أخبار عاجلة

«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح -
البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر -
إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة -
العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح -
«ليفربول لديه مدرب كبير ومانشستر عنده ولد صغير» .. تعليق ناري من حفيظ الدراجي -
المبعوث الأممي إلى ليبيا يصدر بيانًا بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار -
إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة للخلاف على أولوية تحميل الركاب في قليوب -
الوفد المصري يشارك في فعالية ثانية بمعرض إكسبو دبي 2020 حول مواجهة التحديات البيئية -
محمد صلاح يُعلق على «الهاتريك» التاريخي أمام مانشستر يونايتد -
«بداخلي طاقة تستوستيرون».. محمد رمضان يُثير الجدل بأغنيته الجديدة «جو البنات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 3819 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

Print
ضبط 3819 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة ضبط 3819 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم الأثنين من ضبط 3819 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة، من خلال حملات على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات عقب انتهاء المهلة الأخيرة في 30 مارس، وقرار وزارة الداخلية بعودة العمل بالفترة المسائية في وحدات المرور المختلفة بعد انتهاء المدة المحددة الخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني.

كانت «المصري اليوم» قد نشرت تفاصيل البدء في تطبيق «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني، وهى 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني مقابل 150 جنيهًا.

كانت الداخلية أعلنت عن تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم، وأنه سيبدأ تفعيل عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بداية من 18 سبتمبر.

وقالت الداخلية، في بيان لها: «تُهيب وزارة الداخلية بالسادة مالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، اعتباراً من 18 /9 /2021 كالتالي (السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر)».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح

«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح

البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر

البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر

إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة

إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة

العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح

العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح