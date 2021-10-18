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صاحب شركة يستولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين بحجة توظيفها

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صاحب شركة يستولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين بحجة توظيفها صاحب شركة يستولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين بحجة توظيفها

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد 3 مواطنين بمحافظة الإسكندرية بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين قيام (مدير لإحدى شركات تجهيز المطاعم "له معلومات جنائية" بممارسة نشاط إحتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تأسيس المطاعم والكافتيريات مقابل أرباح بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى (3 مليون جنيه) من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسة النشاط الإجرامى

المصرى اليوم

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