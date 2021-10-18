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السجن 5 سنوات لطالب أصاب عامل «ديليفري» بعاهة مستديمة بمدينة 15 مايو

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السجن 5 سنوات لطالب أصاب عامل «ديليفري» بعاهة مستديمة بمدينة 15 مايو السجن 5 سنوات لطالب أصاب عامل «ديليفري» بعاهة مستديمة بمدينة 15 مايو

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قضت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، بمعاقبة طالب بالسجن لمدة 5 سنوات في اتهامه بإصابة عامل «ديليفرى» بعاهة مستديمة في منطقة 15مايو بسبب أولوية المرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه «في يوم 18يوليو الماضى ،اعتدى بالضرب باله حادة على عامل «ديليفرى» وإصابته بفقد الإبصار بالعين اليسرى بسبب أولوية المرور».

وثبت من تقرير الطب الشرعى أن المجنى عليه مصابًا بانفجار بالعين اليسرى ترتب عليها فقد الإبصار، ما تعتبر عاهة مستديمة.

المصرى اليوم

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