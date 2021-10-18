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«المؤبد» والسجن ١٠ سنوات للمتهمين بقتل عامل والشروع في قتل آخر بالشرقية

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«المؤبد» والسجن ١٠ سنوات للمتهمين بقتل عامل والشروع في قتل آخر بالشرقية «المؤبد» والسجن ١٠ سنوات للمتهمين بقتل عامل والشروع في قتل آخر بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق ،برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمره، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر، الإثنين، بمعاقبة عامل وميكانيكي بالسجن ١٠ سنوات، والمؤبد لأخر غيابيا ومبلغ ٥٠ ألف للمدعي بالحق المدني ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصاريف، لقيامهم بقتل عامل والشروع في قتل أخر، إثر نشوب مشاجرة بينهم في حفل زفاف بدائرة مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة من المستشفي المركزي، بوصول كل من «ن. م. ع» ٢٣ عاما عامل جثة هامدة، متأثرا بإصابته بجرح قطعي غائر بمنطقة الرقبة، والمدعو «ش. ي. ع» ٢٤ عاما عامل مصابا بجرح قطعي بالظهر.

كشفت التحقيقات أكدتها التحريات، أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «م. أ. ر» ٢٢ عاما عامل، ومقيم كفر البطيخ محافظة دمياط، و«أ. م. ح»، و«أ. إ. ال» ٢٢ عاما ميكانيكي ومقيم بدائرة مركز بلبيس، وتبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم الثالث في حفل زفاف وقام الأخير بإشهار سلاح أبيض «مطواة»، والإتصال بالمتهمين الأول والثاني واللذان حضرا مستقلين دراجة نارية حاملا الأول سلاح أبيض «سنجة» والثاني سلاح ناري «محدث صوت»، وقام الأخير بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء، وقام الأول بإحداث إصابة المجني عليه بجرح قطعي غائر بمنطقة الرقبة ما أدي لوفاته وإصابة المجني عليه الثاني بجرح قطعي بالظهر، حال حمل المتهم الثالث سلاح أبيض مطواة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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