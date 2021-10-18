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«شهادات دراسية عليا مزورة» ..ضبط متهم لقيامه بإنشاء كيان تعليمى وهمى للنصب والإحتيال

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«شهادات دراسية عليا مزورة» ..ضبط متهم لقيامه بإنشاء كيان تعليمى وهمى للنصب والإحتيال «شهادات دراسية عليا مزورة» ..ضبط متهم لقيامه بإنشاء كيان تعليمى وهمى للنصب والإحتيال

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد لأشخاص – مقيم في الزاوية الحمراء بالقاهرة) بإنشاء كيان تعليمى وهمى في شبرا الخيمة بالقليوبية وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، حيث قام بالإعلان على المعلومات الدولية «الإنترنت» ومواقع التواصل الإجتماعى عن أنه يتم منح الطالب عقب التخرج شهادات تخصصية معتمدة من الجهات الحكومية زاعماً لضحاياه بكون تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالداخل والخارج وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه بمقر الأكاديمية وعثر بداخلها على كمية من شهادات تخرج منسوب صدورها للأكاديمية تفيد بإجتياز الدارس لبرنامج تدريبى في مجالات مختلفة وكمية من الكتب لبعض المواد العلمية التي يتم تدريسها بالأكاديمية ومجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها وكمية من ملفات خاصة بالمجنى عليهم تشمل أوراق تقدمهم للدورات الوهمية وكمية كبيرة من نماذج أسئله وإجابات والدرجة العلمية للإمتحانات الخاصة ببعض الطلاب بالأكاديمية خلال العام الدراسى و(3) دفاتر إيصالات أستلام نقدية تفيد حصول المتهم على مبالغ مالية منهم و(2) أكلاشيه ) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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