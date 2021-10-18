أخبار عاجلة

انبعاث غازات سامة من سفينة مشتعلة قبالة كندا -
في أول حديث له منذ الاستقالة.. "زلماي" يكشف أسباب فوضى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان -
"صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد -
ابو تريكة عن تجديد صلاح: «طلباته أوامر ويستحق شيك على بياض» -
طالبان تطلق برنامج العمل مقابل الغذاء -
تركيا تطرد 10 سفراء دعوا للإفراج عن الناشط كافالا -
إليزابيث تحضر مؤتمر المناخ -
تحذير من انقلاب زاحف في السودان -
"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان -
كيف كان تعامل الرياض مع “كورونا” في "ترويكا" العشرين؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بعد التأجيل.. تعرف على الموعد الجديد لوصول بيج رامي

Print
بعد التأجيل.. تعرف على الموعد الجديد لوصول بيج رامي بعد التأجيل.. تعرف على الموعد الجديد لوصول بيج رامي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تقرر عودة المصري الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي إلى القاهرة غدًا الثلاثاء، في تمام الحادية عشر صباحاً.

وكان من المقرر أن يصل بيج رامي إلى القاهرة صباح اليوم ولكن تم تأجيل موعد وصوله 24 ساعة.

ومن المنتظر أن يكون الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، في استقبال بيج رامي، وإسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد، ورئيس اتحاد «ستريت وورك أوت»، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، من أجل تكريمه على الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية

وكان بيج رامي قد نجح في التتويج بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021 في النسخة الأخيرة، ليصبح أول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، إذ توج به رامي لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أول تعليق من وزير الرياضة على عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

أول تعليق من وزير الرياضة على عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

وزير الرياضة يشيد بنتائج الفرق المصرية في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية

وزير الرياضة يشيد بنتائج الفرق المصرية في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية

وزارة الرياضة تطلق مهرجان التميز الرياضي للجامعات المصرية بالإسماعيلية

وزارة الرياضة تطلق مهرجان التميز الرياضي للجامعات المصرية بالإسماعيلية

وزير الرياضة يشارك في جلسات المؤتمر العلمي الدولي في علوم الرياضة

وزير الرياضة يشارك في جلسات المؤتمر العلمي الدولي في علوم الرياضة