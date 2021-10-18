بعد التأجيل.. تعرف على الموعد الجديد لوصول بيج رامي

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تقرر عودة المصري الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي إلى القاهرة غدًا الثلاثاء، في تمام الحادية عشر صباحاً.

وكان من المقرر أن يصل بيج رامي إلى القاهرة صباح اليوم ولكن تم تأجيل موعد وصوله 24 ساعة.

ومن المنتظر أن يكون الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، في استقبال بيج رامي، وإسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد، ورئيس اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت»، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، من أجل تكريمه على الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية

وكان بيج رامي قد نجح في التتويج بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021 في النسخة الأخيرة، ليصبح أول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، إذ توج به رامي لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.