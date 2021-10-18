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مانشستر يوناتيد يُدعم سولشاير بهذه الطريقة

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مانشستر يوناتيد يُدعم سولشاير بهذه الطريقة مانشستر يوناتيد يُدعم سولشاير بهذه الطريقة

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كشفت تقارير صحفية بريطانية إن مانشستر يونايتد يخطط لمنح المدير الفني أولي جونار سولشاير ما يصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني من أجل دعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويُعاني اليونايتد من سلسلة نتائج سلبية، حيث حقق الفريق الفوز في مباراة واحدة فقط، من أخر 5 مباريات للفريق، وأحرزه 5 أهداف أيضًا.

وتم إقصاء مانشستر يونايتد من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حيث وجدوا أنفسهم في المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما احتلوا المركز الثالث في مجموعتهم في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض فريق سولشاير لهزيمة 4-2 على يد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، وزادت الخسارة من الضغط على مدرب مانشستر يونايتد، الذي تعرض لانتقادات بسبب سوء مستوى الفريق هذا الموسم.

بينما بدأ العديد من المشجعين في المطالبة بإقالة سولشاير كمدرب، يقال إن مالكي مانشستر يونايتد يدعمون مدربهم النرويجي، حسبما أفادت صحيفة «ديلي ستار»، حيث أكدت على أن الوضع لا يزال كما هو.

وفقًا للتقرير، مانشستر يونايتد مستعد لمنح أولي جونار سولشاير ما يصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها على التعاقدات الجديدة في فترة الانتقالات في يناير، حيث تعتقد الإدارة ان الفريق يُمكنه أن ينافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت آخر مرة فاز فيها مانشستر يونايتد بلقب البريميرليج عام 2013 في الموسم الأخير من تدريب الأسطورة السير أليكس فيرجسون.

المصرى اليوم

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