أخبار عاجلة

انبعاث غازات سامة من سفينة مشتعلة قبالة كندا -
في أول حديث له منذ الاستقالة.. "زلماي" يكشف أسباب فوضى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان -
"صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد -
ابو تريكة عن تجديد صلاح: «طلباته أوامر ويستحق شيك على بياض» -
طالبان تطلق برنامج العمل مقابل الغذاء -
تركيا تطرد 10 سفراء دعوا للإفراج عن الناشط كافالا -
إليزابيث تحضر مؤتمر المناخ -
تحذير من انقلاب زاحف في السودان -
"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان -
كيف كان تعامل الرياض مع “كورونا” في "ترويكا" العشرين؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية»: ضبط 10107 مواطنا دون كمامة في المواصلات العامة

Print
خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية»: ضبط 10107 مواطنا دون كمامة في المواصلات العامة خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية»: ضبط 10107 مواطنا دون كمامة في المواصلات العامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط (10107) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط (258) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (1061) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس»كورونا«والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (10107) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (10075) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (32) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة».

وأضافت: «تم تحرير (1061) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (258) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1619) أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح

«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح

البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر

البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر

إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة

إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة

العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح

العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح