حازم إمام يوضح حقيقة خناقته مع كارتيرون في كينيا

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تحدث حازم إمام ظهير نادي الزمالك عن كل ما تردد في الأيام الماضية حول تشاجره مع الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض في كينيا.

ونجح الزمالك في الفوز على نظيره توسكر الكيني بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بطل كينيا في العاصمة نيروبي.

وكشف حازم إمام تفاصيل ما تردد عن اشتباكه مع باتريس كارتيرون، وقال: «ما حدث أنه بعد المباراة صافحت اللاعبين وبارتيس كارتيرون، وذهبت إلى غرفة خلع الملابس مباشرة، دفعت باب الغرفة بقوة فانكسر زجاجه، ولم يكن هناك أحد في الغرفة».

وتابع حازم إمام: «كارتيرون الذين يرددون أنني اشتبكت معه كان في ذلك الوقت في المؤتمر واللاعبين كانوا في الملعب، لم يكن هناك سوى محمد أبوجبل فقط، وبعض الأشخاص كينيين، وقد اعتذرت لهم على تكسير الزجاج».

وأضاف حازم إمام: «والله العظيم لم أقابل مستر كارتيرون إلا في الحافلة في اليوم التالي الساعة السادسة صباحًا، وأخبرته عما يتردد في مصر عن اشتباكي معه، لكنه أكد لي أنه سينفي هذا الأمر مباشرة فور عودته».