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تفقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الأعمال التي تم تشييدها في كيتو لصالح كرة القدم في الإكوادور، بدعم مالي من الـ«فيفا».

وتفقد إنفانتينو مجمع اتحاد كرة القدم في الإكوادور، ويطلق عليه اسم «بيت المنتخب»، وفي هذا الموقع يتدرب ويعسكر منتخب الإكوادور المشارك في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر، كما أنه يحتضن معسكرات وتدريبات الفئات الأدنى.

وتم بناء هذا المجمع بدعم اقتصادي من برامج التنمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، كما اطلع إنفانتينو على تطورات بناء المرحلة الأولى من المجمع الثاني الذي يقوم بتشييده الاتحاد الإكوادوري، بدعم من برنامج تنمية تابع للفيفا في مدينة جواياكيل، ليؤدي نفس غرض نظيره في كيتو.

ويجري إنفانتينو، جولة في مختلف بلدان أمريكا الجنوبية، بحسب مصادر من الفيفا نفسها، سعيًا لحشد دعم لخطة إقامة كأس العالم كل عامين.

وعلاوة على إنفانتينو، أجرى رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، أليخاندرو دومينجيز، زيارة للإكوادور، لبحث جدول العمل الذي سيضعه الاتحاد المحلي لتنظيم النهائي الفريد لكأس ليبرتادوريس في نهاية العام المقبل.