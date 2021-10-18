أخبار عاجلة

انبعاث غازات سامة من سفينة مشتعلة قبالة كندا -
في أول حديث له منذ الاستقالة.. "زلماي" يكشف أسباب فوضى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان -
"صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد -
ابو تريكة عن تجديد صلاح: «طلباته أوامر ويستحق شيك على بياض» -
طالبان تطلق برنامج العمل مقابل الغذاء -
تركيا تطرد 10 سفراء دعوا للإفراج عن الناشط كافالا -
إليزابيث تحضر مؤتمر المناخ -
تحذير من انقلاب زاحف في السودان -
"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان -
كيف كان تعامل الرياض مع “كورونا” في "ترويكا" العشرين؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إنفانتينو يتفقد «بيت » في الإكوادور

Print
إنفانتينو يتفقد «بيت المنتخب» في الإكوادور إنفانتينو يتفقد «بيت » في الإكوادور

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تفقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الأعمال التي تم تشييدها في كيتو لصالح كرة القدم في الإكوادور، بدعم مالي من الـ«فيفا».

وتفقد إنفانتينو مجمع اتحاد كرة القدم في الإكوادور، ويطلق عليه اسم «بيت »، وفي هذا الموقع يتدرب ويعسكر منتخب الإكوادور المشارك في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر، كما أنه يحتضن معسكرات وتدريبات الفئات الأدنى.

وتم بناء هذا المجمع بدعم اقتصادي من برامج التنمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، كما اطلع إنفانتينو على تطورات بناء المرحلة الأولى من المجمع الثاني الذي يقوم بتشييده الاتحاد الإكوادوري، بدعم من برنامج تنمية تابع للفيفا في مدينة جواياكيل، ليؤدي نفس غرض نظيره في كيتو.

ويجري إنفانتينو، جولة في مختلف بلدان أمريكا الجنوبية، بحسب مصادر من الفيفا نفسها، سعيًا لحشد دعم لخطة إقامة كل عامين.

وعلاوة على إنفانتينو، أجرى رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، أليخاندرو دومينجيز، زيارة للإكوادور، لبحث جدول العمل الذي سيضعه الاتحاد المحلي لتنظيم النهائي الفريد لكأس ليبرتادوريس في نهاية العام المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدرب الأهلي : كيروش يستحق التواجد في كأس العالم.. ومصر أفضل منتخب بأفريقيا

مدرب الأهلي : كيروش يستحق التواجد في كأس العالم.. ومصر أفضل منتخب بأفريقيا

أبو ريدة على رأس وفد الفيفا للتفتيش على ملاعب كأس العالم بأمريكا

أبو ريدة على رأس وفد الفيفا للتفتيش على ملاعب كأس العالم بأمريكا

لاستقبال مليون و200 ألف زائر في كأس العالم.. قطر تلجأ للقوراب وقرى ذات طابع صحراوى

لاستقبال مليون و200 ألف زائر في كأس العالم.. قطر تلجأ للقوراب وقرى ذات طابع صحراوى

مصدر بالمنتخب: مواجهة أنجولا وضعتنا فى مأزق حقيقي

مصدر بالمنتخب: مواجهة أنجولا وضعتنا فى مأزق حقيقي