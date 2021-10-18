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أنس جابر تقفز 6 مراكز فى التصنيف الدولي للتنس وتشارك فى بطولة الكريملين

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أنس جابر تقفز 6 مراكز فى التصنيف الدولي للتنس وتشارك فى بطولة الكريملين أنس جابر تقفز 6 مراكز فى التصنيف الدولي للتنس وتشارك فى بطولة الكريملين

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قفزت اللاعبة التونسية أنس جابر، 6 مراكز دفعة واحدة، في التصنيف العالمي الأخير للتنس، حيث أصبحت تحتل المركز الثامن عالميا، وهو أفضل ترتيب في مسيرتها وفي تاريخ التنس العربي، سواء على مستوى السيدات أو الرجال.

ويأتي هذا الإنجاز التاريخي والعالمي للبطلة التونسية، بعد تألقها مؤخرا في بطولة إنديان ويلز الأمريكية وبلوغها الدور نصف النهائي، لكنها ودعتها على يد البطلة باولا بادوسا.

وتتواجد أنس جابر حاليا في ، للمشاركة في بطولة كأس الكريملين والتي تفتتحها بمواجهة الروسية إيكاترينا أليكساندروفا المصنفة 34 عالميا.

وسبق لأنس أن واجهت الروسية في 6 مناسبات، حيث فازت عليها مرة واحدة في بطولة زهوهاي 2017، بنتيجة (6-1 و2-6 و6-3).

في المقابل، خسرت أنس خلال 5 مناسبات كان آخرها في بطولة بودابيست عام 2018، بمجموعتين دون رد بواقع (4-6 و3-6)، ما يعني أن المباراة ستكون ثأرية للبطلة التونسية.

المصرى اليوم

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