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المشدد من 5 إلى 7 سنوات لمتهمين بسرقة سيدة بالإكراة في منطقة الزيتون

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المشدد من 5 إلى 7 سنوات لمتهمين بسرقة سيدة بالإكراة في منطقة الزيتون المشدد من 5 إلى 7 سنوات لمتهمين بسرقة سيدة بالإكراة في منطقة الزيتون

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قضت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وآخر بالسجن المشدد 5 سنوات في اتهامهما بسرقة سيدة بالإكراه وإجبارها بالتوقيع على إيصالات أمانة في منطقة الزيتون.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد هاشم قراعة وعضوية المستشارين أيمن البابلي والدكتور أشرف فايز وأمانة سر أيمن القاضى.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لاستراكهما مع آخر مجهول في سرقة المجنى عليها بالإكراه وقيام المتهم الأول بتهديدها بإيذاء نجلها في حالة عدم التوقيع على إيصالات أمانة.

المصرى اليوم

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