«البيئة» تنظم حملة تفتيشية مكبرة لمحاربة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة بالبحر الأحمر

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في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمكافحة الصيد غير المشروع للحياة البرية وخاصة الطيور المهاجرة، نظمت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة بنطاق منطقة شمال البحر الأحمر للتأكد من تنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطيور المهاجرة وذلك بالتعاون مع محميات البحر الأحمر والجهات المعنية.

وأكدت وزيرة البيئة أن الحملة أسفرت عن تدمير 6 مخيمات لعمليات الصيد الجائر للجوارح وخاصة الصقور، بالإضافة إلى العثور على عدد (صقر حر) من النوع (Lanner) و2 من الصقور من النوع صقر الغروب (Sooty falcon) والذي يعد أحد الصقور المدرجة على قائمة الأنواع المهددة بخطر الإنقراض، علاوة على عدد 2 حدأة (من الجوارح Black Kite) كذلك صقر من النوع (kestrel)، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتحرير محضر والعرض على النيابة.

كان قد ورد معلومات إلى الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر تفيد بتجمع عدد من صائدي الطيور بمنطقة شمال رأس غارب وذلك بحوالي 30 كم شمالاً باتجاه الزعفرانة (طريق القاهرة – الغردقة)، حيث وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتشكيل لجنة من باحثي البيئة بالإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر للتوجة إلى المنطقة واستطلاعها والتأكد من قيام بعض الأعمال التي من شأنها مخالفة قانون البيئة والإتفاقيات الدولية التي تنظم التعامل مع الأنواع من الطيور المهاجرة التي تمر من هذه المنطقة مع اتخاذ الإجراءات لحماية الحياة البرية في حالة وجود المخالفة.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة ولعدم التعرض للمسألة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن الوزارة تقوم برفع الوعى البيئى بأهمية التنوع البيولوجي وضرورة المشاركة في حماية البيئة سواء من خلال الاتصال المباشر باللقاءات والندوات أو من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو من موقع الوزارة الإلكترونى.

وفى حالة الاستفسار عن أهمية الحياة البرية أو الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع في تلك الكائنات يرجى التواصل من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرًا أو على رقم الواتس آب 01222693333 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.