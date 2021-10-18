عم بيج رامي: البطل يصل مطار القاهرة غدًا.. وسنقيم سرادقًا يليق به في قريته بالبرلس

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قال الحاج عادل أبوشادي، عم الكابتن بيج رامي، بطل أولمبيا إنه كان مقررًا وصول البطل مطار القاهرة، صباح الإثنين، مشيرًا إلى أنه لظروف خاصه تعذر وصوله اليوم.

وأضاف «أبوشادي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أنه «إن شاء الله سيحضر باكر الثلاثاء بمطار القاهرة من بالصالة رقم 3، وسيكون في استقباله بالمطار محبيه من اللاعبين وأقاربه، ومن المحتمل أن يكون وزير الشباب ضمن مستقبليه بالمطار، وسيحمل مستقبلية صوره وأعلام مصر والورود»، مشيرًا إلى أنه سيتوجهون به في موكب ترحيب بالسيارات إلى محل إقامته بالتجمع الخامس.

وأشار إلى أنه سيحدد معنا موعدًا لحضوره إلى قريته السبايعة بالبرلس، ليتم استقباله استقبال شعبي يليق به، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد سرادق كبير بالقرية يليق به لاستقبال محبيه.