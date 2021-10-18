توفير أول جهاز من نوعه داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية لخدمة مرضى أورام الجهاز الهضمي (صور)

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افتتح الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ورشة العمل الأولى بوحدة منظار الموجات الصوتية وإجراء بث حي للحالات بمشاركة خبراء من فرنسا والهند وأساتذة مصريين، وذلك بحضور الدكتور تامر عبدالله، المدير العام للمستشفيات الجامعية، ومنظمات المجتمع المدني، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد «الغندور»، أن جهاز منظار الموجات الصوتية يعد من أحدث الطرق التي يكشف بها على البنكرياس وأمراض المعدة، مؤكدًا أن الجامعة تحرص دائمًا على تطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، وقدَّم «الغندور» الشكر للمساهمين والمجتمع المدني في المساهمة في دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالإسكندرية.

فيما أكد الدكتور وائل نبيل أن قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، يعد واحدًا من دعائم كلية الطب جامعة الإسكندرية، لافتًا إلى أن القسم يضم عددًا متميزًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مضيفًا أن هذا الافتتاح يأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية لتطوير مستشفيات جامعة الإسكندرية، لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمرضى من أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة والقضاء على قوائم الإنتظار.

وأكد الدكتور أحمد السيد زيد، رئيس وحدة الكبد والمرارة والبنكرياس، أن منظار الموجات الصوتية يعد أول جهاز من نوعه داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية، ويخدم مرضى أورام الجهاز الهضمي والبنكرياس والقنوات المرارية وتكيسات البنكرياس واورام الغدد اللمفاوية، فضلا عن المرضي المترددين على أقسام الباطنة والجراحة والاورام، مشيرًا إلى أن الجهاز تم إهداؤه من مؤسسة «آل رجب الإجتماعية» بإجمالي تكلفة 6.5 مليون جنيه.

ولفت «أبوزيد» إلى أن وحدة الكبد والمرارة والبنكرياس بها عيادات خارجية تعمل 3 أيام أسبوعيًا وكذلك تشرف على مركز علاج فيروسات الكبد الموجود بمركز اليوم الواحد، ويوجد بها العديد من الأنشطة مثل إجراء الموجات الصوتية وعمل بزل الاستسقاء، وبورد لعلاج أورام الكبد، ويتكون من التخصصات المختلفة المعنية بذلك، فضلا عن وحدة مناظير المعدة والقولون والقنوات المرارية لخدمة مرضى الكبد والمرارة والبنكرياس وأمراض الجهاز الهضمي، ورعاية انتقالية مجهزة بأسرة عناية مركزة لرعاية مرضى الكبد.

بتكلفة 6.5 مليون جنيه .. توفير أول جهاز من نوعه داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية لخدمة مرضى أورام الجهاز الهضمي (صور)

بتكلفة 6.5 مليون جنيه .. توفير أول جهاز من نوعه داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية لخدمة مرضى أورام الجهاز الهضمي (صور)

بتكلفة 6.5 مليون جنيه .. توفير أول جهاز من نوعه داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية لخدمة مرضى أورام الجهاز الهضمي (صور)

بتكلفة 6.5 مليون جنيه .. توفير أول جهاز من نوعه داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية لخدمة مرضى أورام الجهاز الهضمي (صور)

بتكلفة 6.5 مليون جنيه .. توفير أول جهاز من نوعه داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية لخدمة مرضى أورام الجهاز الهضمي (صور)

بتكلفة 6.5 مليون جنيه .. توفير أول جهاز من نوعه داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية لخدمة مرضى أورام الجهاز الهضمي (صور)

بتكلفة 6.5 مليون جنيه .. توفير أول جهاز من نوعه داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية لخدمة مرضى أورام الجهاز الهضمي (صور)