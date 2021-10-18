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تفاصيل مصرع شخصين و إصابة 8 في تصادم سيارتين بالطريق الدائري

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تفاصيل مصرع شخصين و إصابة 8 في تصادم سيارتين بالطريق الدائري تفاصيل مصرع شخصين و إصابة 8 في تصادم سيارتين بالطريق الدائري

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لقي شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل (تريلا) بأخرى أجرة، تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل المصابين إلى المستشفي للعلاج، وتولت النيابة العامة التحقيقات

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري الأوسطي، انتقلت الاجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل بآخري تريلا مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة آخرين.

كشفت التحريات الأولية في الحادث ان عجلة القيادة اختلت من يد السائق النقل بسبب السرعة مما تسبب في وقوع الحادث، تم التحفظ على السائق وجاري استكمال التحريات في الواقعة.

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المصرى اليوم

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