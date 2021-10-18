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تحرص الفنانة سمية الخشاب على التفاعل مع متابعيها من خلال عدد من الفيديوهات والصور التي تظهر إطلالاتها المختلفة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وأوضحت «سمية» في تصريحات لها أنها تقوم بنشر الطاقة الإيجابية بين متابعيها وجمهورها من خلال تلك الفيديوهات لرقصها على الريد كاربت.

وتفاعل متابعي «سمية» عبر فيديوهاتها الراقصة، وأعادوا نشر تلك الفيديوهات،وصور من إطلالتها الأولى في حفل الافتتاح، لتعلق على سؤال لمتابع لها :«هي دي سمية؟»، فأجبت: «اه بس متكردشة».

ونشرت «سمية» فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، ظهرت خلاله من أحد فعاليات الجونة، وهي ترقص خلال الحفل وتتفاعل على أنغام الموسيقى، حيث ارتدت فستانها باللون الفوسفوري.

كانت سمية الخشاب قد علقت على فيديو راقص لها على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي الدولي خلال حفل افتتاح المهرجان: «الرقص على الريد كاربت حاجة تانية».