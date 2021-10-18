سيف عيسى يحصد ذهبية بطولة مونتنيجرو المفتوحة للتايكوندو

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نجح المنتخب الوطني للتايكونود في الحصول على ميدالية ذهبية واخرى برونزية، في بطولة مونتنيجرو المفتوحة للتايكوندو التي أختتمت فعالياتها أمس.

واستطاع سيف عيسى لاعب المنتخب الوطني وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020، الحصول على ذهبية البطولة في منافسات وزن 80 كجم للرجال، وذلك بعد تغلبه على بطل إسبانيا بنتيجة (5-1) في المباراة النهائية.

وبدأ سيف مشواره في بطولة مونتنيجرو، بالفوز على بطل صربيا بنتيجة 14/12 في ربع النهائي، قبل أن يفوز على بطل رومانيا بنتيجة 3/2 في نصف النهائي

بينما حصل اللاعب عمر شراقي على الميدالية البرونزية في منافسات وزن 54 كجم للرجال، وذلك بعد الفوز على بطل صربيا.