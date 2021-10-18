أخبار عاجلة

انبعاث غازات سامة من سفينة مشتعلة قبالة كندا -
في أول حديث له منذ الاستقالة.. "زلماي" يكشف أسباب فوضى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان -
"صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد -
ابو تريكة عن تجديد صلاح: «طلباته أوامر ويستحق شيك على بياض» -
طالبان تطلق برنامج العمل مقابل الغذاء -
تركيا تطرد 10 سفراء دعوا للإفراج عن الناشط كافالا -
إليزابيث تحضر مؤتمر المناخ -
تحذير من انقلاب زاحف في السودان -
"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان -
كيف كان تعامل الرياض مع “كورونا” في "ترويكا" العشرين؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دعوة لطرق بديلة.. إغلاق لمسارات علوية بـ"الدائري الغربي" في حائل

Print
تتقاطع مع شارع الملك خالد وبهدف استكمال عمليات الربط ومشروعها

دعوة لطرق بديلة.. إغلاق لمسارات علوية بـ

أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة حائل، عن إغلاق المسارات العلوية لجسر الطريق الدائري الغربي تقاطع شارع الملك خالد؛ لاستكمال أعمال المشروع وربطه بالجسر أمام شارع الملك فيصل.

وتفصيلًا، أوضح الفرع أنه سيتم تحويل حركة السير على طرق الخدمة قبل الوصول لتقاطع الملك خالد في الاتجاهين، بدايةً من اليوم الاثنين الموافق 12/ 3/ 1443هـ؛ بهدف استكمال تنفيذ تقاطع الملك فيصل وأعمال الربط مع تقاطع الملك خالد على الدائري.

وقال: "نأمل من الجميع التقيد بالطرق البديلة، واتباع مضمون وسائل السلامة بمنطقة العمل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في أول حديث له منذ الاستقالة.. "زلماي" يكشف أسباب فوضى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

في أول حديث له منذ الاستقالة.. "زلماي" يكشف أسباب فوضى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

"صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد

"صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد

"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان

"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان

كيف كان تعامل الرياض مع “كورونا” في "ترويكا" العشرين؟

كيف كان تعامل الرياض مع “كورونا” في "ترويكا" العشرين؟