إيران تجدد مطالبتها بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وإلغاء جميع العقوبات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، المحادثات بين مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، على باقري، ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، «انريكي مورا»، بأنها «جيدة وبناءة».

وأضاف المتحدث أنه «إنه تم الاتفاق على مواصلة المحادثات والتشاور ببروكسل خلال الأيام المقبلة حول المواضيع التي لم يتم حلها في فيينا». وفيما يتعلق بتصريحات«إنريكي مورا» بأن الفرصة محدودة لعودة إيران للمفاوضات النووية، قال خطيب زاده: «ان اللقاء بين مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية على باقري، ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي «انريكي مورا» كان جيدا وبناء وأبلغت إيران مورا النقاط الضرورية في ملفها النووي، مضيفًا:«اتفقنا على مواصلة المحادثات في بروكسل خلال الأيام المقبلة حول المواضيع التي لم يتم حلها في فيينا»، بحسب وكالة «أرنا»، الإثنين.

وأوضح خطيب زادة: «استمرارنا في المحادثات قرار مؤكد ونهائي وفق تصريحات رئيس الجمهورية، ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان. وشدد على أن المحادثات بين إيران ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي «انريكي مورا» ستستمر في نفس الاتجاه الذي بدأت فيه.

وقال خطيب زادة إنه «نطالب بعودة الولايات المتحدة الامريكية إلى الاتفاق النووي، والامتثال غير المشروط بالتزاماتها، والغاء العقوبات الجائرة وغير القانونية ضد إيران».

وأكد زادة أن الهدف الأساسي هو ضمان الغاء جميع العقوبات عن إيران، قائلا: «كان على الحكومة الامريكية الجديدة اتخاذ نهج مختلف عن سياساتها السابقة، لكنها لم تغير سياساتها وتواصل إدارة الرئيس بايدن نفس الضغوط القصوى التي كانت تمارسها حكومة دونالد ترامب على إيران».

وتابع: «اعتقد الجميع أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، بينما نجحت إيران وفقًا للتقارير الدولية في التغلب على هذه المشكلة، وسنشهد هذا العام ناتجًا محليًا إجماليًا إيجابيًا». والاقتصاد الإيراني صامد أكثر مما يتصورون و«ان بلدنا تقیم علاقات تجارية واقتصادية مع العالم في ذروة العقوبات المفروضة علينا وفي ظل تفشي كورونا».

وفيما يتعلق بجهود الجهاز الدبلوماسي الايراني خلال الشهرين الماضيين لرفع الحظر المفروض على طهران، قال خطيب زاده: «ان جهود وزارة الخارجية كانت تركز على الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز العلاقات مع الجيران وتعزيز مفاهيم أساسية جديدة في السياسة الخارجية مثل السياسة الخارجية المتوازنة، أي التوازن في القضايا والتوازن في المناطق الجغرافية».

واشار إلى أن أولوية الحكومة ووزارة الخارجية هي رفع الحظر الأمريكي، مؤكدا «أن سياستنا الخارجية واقتصادنا لا يعتمدان على محادثات فيينا وبروكسل، انما قائمة على التنمية الاقتصادية دون الاعتماد على الولايات المتحدة وعملتها».

ورداً على سؤال حول انتخاب على باقري رئيسا للوفد الإيراني في محادثات فيينا بدلا عن مساعد الخارجية للشؤون السياسية في الحكومة السابقة عباس عراقجي، قال: «وزارة الخارجية ستتابع المفاوضات وستعلن عن التشكيل الجديد للوفد الإيراني».