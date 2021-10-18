مصرع وإصابة 24 شخصا في حادثتي تصادم بطرق الصعيد في المنيا

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لقي اثنين مصرعهما، فيما أصيب 22 آخرين في حادثتي تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي بالمنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع شخصين اثنين، وإصابة 22 آخرين في حادثتي تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، بينهم مصرع 2 وإصابة 14 في حادث تصادم سيارة رقم 4237 ي ور ملاكي، بآخري رقم 7537 ن ب نصف نقل محملة رخام، بطريق الصعيد الشرقي، جنوب بوابة الرسوم، وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي ببيجو أمام قرية بني حسن الشروق، مما تسبب في إصابة 8 أشخاص .

تم نقل المصابين والضحايا إلى مستشفي المنيا العام، والتحفظ على السيارات تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبه تابع الدكتور محمد أبوزيد، نائبا عن المحافظ اللواء أسامة القاضي، حالة المصابين نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، حيث أسفر الحادث عن وفاة حالتين، وإصابة 14 آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام.

اطمأن «ابوزيد» على حالة المصابين، كما اطلع على تقرير حالتهم الصحية، موجها بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، كما وجه بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.