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التخطيط : استحداث 4 فئات جديدة ضمن جائزة التميز الحكومي

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التخطيط : استحداث 4 فئات جديدة ضمن جائزة التميز الحكومي التخطيط : استحداث 4 فئات جديدة ضمن جائزة التميز الحكومي

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قال المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة للتميز الحكومي والوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدورة الثانية للجائزة شهدت استحداث 4 فئات جديدة تضمنت جوائز أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين.

وأضاف مصطفي في بيان صحفى للوزارة اليوم- الإثنين- أن الدورة الثانية شهدت تحولًا إلكترونيًا بنسبة 100% لعمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلاً من 39% في الدورة الأولى، متابعًا أن مجموعة من خبراء مصر والإمارات والأردن وعدد من الجنسيات شاركوا في التقييم.

كما قام فريق عمل الجائزة بعقد عددًا من الزيارات الميدانية للجهات الحكومية المشاركة بالجائزة لبحث التقارير والتوصيات التي تم رصدها خلال مرحلة التقييم للدورة الثانية للجائزة 2020.

وتضمنت المحطات المهمة في الجدول الزمني للمرحلة الثانية من الجائزة عدة محطات أولها المشاركة في الجائزة، ثم استكمال بيانات الجهات تلتها التدريب على معايير الجائزة، ثم مرحلة عقد ورش عمل لكتابة طلبات الترشح، ومتابعة تفعيل المنظومة بالجهة، وتقديم طلبات الترشح، ثم مرحلة التقييم والزيارات الميدانية، ومرحلة التحكيم وظهور النتائج، وأخيرًا حفل توزيع الجوائز.

المصرى اليوم

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