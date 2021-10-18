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شركة بريطانية تعرض توريد ١٠٠ ألف طن قضبان للقطار السريع

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شركة بريطانية تعرض توريد ١٠٠ ألف طن قضبان للقطار السريع شركة بريطانية تعرض توريد ١٠٠ ألف طن قضبان للقطار السريع

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تقدمت شركة BRITISh STEEL البريطانية بعرض إلى السكة المصرية والهيئة القومية للانسان بتوريد قضبان السكة الحديد لمشروعات القطار السريع والخطوط الجديدة.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، «جيمس كليفرلي» وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث تم بحث التعاون المشترك.

وقال بيان وزارة النقل ان الشركة أبدت رغبتها في لتوريد وتمويل 100الف طن قضبان لصالح الهيئة القومية لسكك حديد حيث أكد وزير النقل أن مصر تنفذ عدد كبير من مشروعات الجرالكهربائي والمترو والسكك الحديدية والتي تحتاج إلى التعاون في هذا المجال وأن على شركة BRITISh STEEL تكثيف التفاوض مع هيئة سكك حديد مصر لبحث امكانية التعاون في هذا المجال وفقا للشروط والمحددات التي تم وضعها من قبل الهيئة.

المصرى اليوم

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