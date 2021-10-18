جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين وموعد مباراة ارسنال وكريستال بالاس والقنوات الناقلة

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تقدم المصري اليوم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل المبارات الوحيدة المتبقية من الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونستعرض أيضًا موعد مباراة أرسنال مع كريستال بالات والقنوات الناقلة، وكذلك جدول ترتيب الدوري الإنجليزى الممتاز اليوم.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يتصدر اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع جيمي فاردي لاعب فريق ليستر سيتي بعدد 7 أهداف، ويكون جدول هدافي الدووري الإنجليزي كما يلي:

محمد صلاح – ليفربول – 7 أهداف. جيمي فاردي – ليستر سيتي – 7 أهداف. ساديو ماني – ليفربول – 5 أهداف. ميكائيل أنطونيو – وست هام – 5 أهداف. أسمايلا سار- واتفورد – 4 أهداف. برونو ميجيل بروجيس فيرنانديز – مان يونايتد – 4 أهداف. روبرتو فيرمينو – ليفربول- 4 أهداف. سون هيونغ – توتنهام – 4 أهداف ماسون جرينوود – مان يونايتد – 4 أهداف. نيال موباي – برايتون – 4 أهداف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم

يتصدر فريق تشيلسي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، ويحل فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ثم مان يونايتد في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، ويكون جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كما يلي:

تشيلسي- 19 نقطة. ليفربول- 18 نقطة. مان سيتي- 17 نقطة. برايتون- 15 نقطة. توتنهام- 15 نقطة. مان يونايتد- 14 نقطة. وست هام- 14 نقطة. إيفرتون- 14 نقطة. برينتفورد- 12 نقطة. وولفرهامبتون- 12 نقطة. ليستر سيتي- 11 نقطة. استون فيلا – 10 نقاط. ارسنال – 10 نقاط- يلعب اليوم الإثنين مباراته الأخيرة في الجولة الثامنة مع كريستال بالاس. كريستال بالاس- 7 نقاط- يلعب اليوم الإثنين مباراته الأخيرة في الجولة الثامنة مع ارسنال. ساوثهامبتون- 7 نقاط. واتفورد- 7 نقاط. ليدز يونايتد 6 نقاط. نيوكاسل- 3 نقاط. بيرنلي- 3 نقاط. نوريتش- نقطتان.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة- مباراة ارسنال وكريستال بالاس

يشهد الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين لعب مباراة وحيدة في ختام الجولة 8 من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.

ويلعب اليوم فريق ارسنال وكريستال بالاس في تمام الساعة 9 مساءً، وتنقل المباراة قناة beIN Sports 1 HD Premium Premium.

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