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تتراجع بسبب الدولار والتضخم .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021

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تتراجع بسبب الدولار والتضخم .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 تتراجع بسبب الدولار والتضخم .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021

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تراجعت أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، 18 أكتوبر2021، مع عودة التداول للبورصة بعد الإجازة الاسبوعية وانخفض سعر الذهب عالميا بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، واستجاب سعر الذهب في مصر للانخفاض العالمى وتراجع بشكل طفيف وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا من 772 إلى 775 جنيها.

وتقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب محليا وعالميا، لارشاد المواطنين الذين يرغبون في اقتناء الذهب سواء للاستثمار والادخار أو للزينة والخطوبة والأفراح.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا من 883 إلى 885 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 772 إلى 775 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 663 إلى 665 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6176 إلى 6200 جنيهًا.

شهدت أسعار الذهب عالميا عقب عودة التداول في البورصة حالة من الارتباك بسبب تزايد مخاوف التضخم مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأعقبها ارتفاع الدولار مما إلى إلى تراجع سعر الذهب بشكل واضح واستمر التراجع عدة ساعات بعد بدء التداول حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار وعوائد السندات، ولكن يتوقع الخبراء صعود مفاجىء للذهب مع تزايد المخاوف من رفع الفائدة وتقليص الدعم الاقتصادى الأمريكى بسبب ارتفاع معدلات التضخم .

انخفضت اسعار الذهب في أسواق المال، بشكل ملحوظ مع بداية التداول، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 779.90 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 891.32 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 668.49 جنيها وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،763.21 $ .

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المصرى اليوم

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