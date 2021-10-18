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زار وفد أكاديمي من جامعة ويليام باترسون الأمريكية، وكلية اوشن برئاسة الدكتور ريتشارد جى هيلدوبلار رئيس جامعة ويليام باترسون، والدكتور جون لارسون رئيس كلية اوشن والوفد المرافق لهما، جامعة العلمين الدولية أمس وكان في استقبالهم الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، لبحث عمل برامج مشتركة بين الطرفين في كافة المجالات.

في بداية اللقاء، رحب «الكردى» بالوفد وقدم شرحاً عن الجامعة والكليات والبرامج الموجودة بها والخدمات التي تقدمها لطلابها، معربا عن رغبته في التعاون في كافة المجالات بين جامعة العلمين الدوليه وجامعة ويليام باترسون وكلية اوشن.

من جانبه أكد الوفد على حرص جامعة ويليام باترسون وكلية أوشن على التعاون مع الجامعات الحكومية والأهلية المصرية وبالأخص جامعة العلمين الدولية في شتى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى،مشيداً بالجامعة ومبانيها والبرامج التي تواكب العصر الموجودة بها.

وعقب اللقاء قام الوفد بتفقد مبانى الجامعة ومعاملها والقاعات الدراسية، بحضور الدكتور جوشوا باورز نائب رئيس جامعة ويليام باترسون كبير نواب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ولورتا ماك لافلين رئيس الفريق الإداري وعضو مجلس أمناء جامعة ويليام باترسون والدكتورة ايلين جارسيا نائب رئيس كلية اوشن للتعليم الالكتروني والدكتورة ميساء هايوارد نائب رئيس مشارك للبرامج الدولية .

وفد أكاديمي أمريكي يزور جامعة العلمين لتنفيذ برامج مشتركة بين الجانبين (صور)

وفد أكاديمي أمريكي يزور جامعة العلمين لتنفيذ برامج مشتركة بين الجانبين (صور)