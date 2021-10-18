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تعرف على إجراءات توثيق رخصة القيادة من وزارة الخارجية

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تعرف على إجراءات توثيق رخصة القيادة من وزارة الخارجية تعرف على إجراءات توثيق رخصة القيادة من وزارة الخارجية

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لإعتماد رخصة القيادة الخاصة بك وإمكانية إستخدامها خارج جمهورية العربية، حددت وزارة الخارجية عدة إجراءات لتوثيق رخصة القيادة من خلالها وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

تتلخص هذه الإجراءات في الخطوات التالية :

  • إستخراج شهادة بيانات من وحدة المرور المستخرج منها الرخصة
  • إعتماد الشهادة من مدير وحدة التراخيص التابع لها المرور
  • تعتمد من مديرية الأمن التابع لها وحدة المرور
  • تعتمد من مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية أو من يفوضه بمقر أكاديمية الشرطة.
  • بعد ذلك يتم التوجه لمكتب تصديقات الارجية للتصديق على الأوراق وهذه هي الخطوة النهائية.

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