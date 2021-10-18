تعرف على إجراءات توثيق رخصة القيادة من وزارة الخارجية

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لإعتماد رخصة القيادة الخاصة بك وإمكانية إستخدامها خارج جمهورية مصر العربية، حددت وزارة الخارجية عدة إجراءات لتوثيق رخصة القيادة من خلالها وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.
تتلخص هذه الإجراءات في الخطوات التالية :
- إستخراج شهادة بيانات من وحدة المرور المستخرج منها الرخصة
- إعتماد الشهادة من مدير وحدة التراخيص التابع لها المرور
- تعتمد من مديرية الأمن التابع لها وحدة المرور
- تعتمد من مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية أو من يفوضه بمقر أكاديمية الشرطة.
- بعد ذلك يتم التوجه لمكتب تصديقات الارجية للتصديق على الأوراق وهذه هي الخطوة النهائية.