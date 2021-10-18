تعرف على إجراءات توثيق رخصة القيادة من وزارة الخارجية

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لإعتماد رخصة القيادة الخاصة بك وإمكانية إستخدامها خارج جمهورية مصر العربية، حددت وزارة الخارجية عدة إجراءات لتوثيق رخصة القيادة من خلالها وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

تتلخص هذه الإجراءات في الخطوات التالية :