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فعل فاضح علي واتس آب.. تفاصيل 3 مقاطع منافية للآداب انتشرت فى إحدي قري الشرقية

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فعل فاضح علي واتس آب.. تفاصيل 3 مقاطع فيديو منافية للآداب انتشرت فى إحدي قري الشرقية فعل فاضح علي واتس آب.. تفاصيل 3 مقاطع منافية للآداب انتشرت فى إحدي قري الشرقية

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كشفت التحقيقات تفاصيل 3 مقاطع انتشرت علي تطبيق واتس آب بين أهالى إحدى القرى بمنطقة أبوكبير بمحافظة الشرقية لأحد الأشخاص أثناء ممارسة أعمال منافية للآداب مع سيدات ، تبين انهما علي صلة قرابة بالمتهم، وقام شخص ثالث بتصويرها ونشر الفيديوهات بين شباب القرية

رصدت التحريات ظهر فيديو آخر لفتاة تظهر بصورة تخدش الحياء علي واتس آب تتنافي مع اللآداب العامة، تم تحديد هوية المتهمين، كما تم تحديد هوية الفتاة التي تظهر في الفيديو الآخر المقيمة بذات الناحية.

وبمناقشتة المتهمين إتهمت السيدة التي ظهرت في الفيديو الفتاة بتصويرها أثناء ممارسة الرذيلة مع أحد اقاربها دون علمها ونشر الفيديوهات بين أهالى القرية، بمواجهة الفتاة اعترفت بارتكاب الواقعة كما قررت بوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص على التواصل الاجتماعى.

وقالت الفتاة في التحقيقات، انها قامت بتصوير الفيديو الثانى وصور عارية بمحض إرادتها وقامن بأرسلت إليه الفيديو محل الفحص على بعد ان وعدها بالزواج ، إلا أنها فوجئت بنشره جميع الفيديوهات.

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تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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