كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تنظم حفلة لطلاب الدفعة الرابعة لبرنامج تأهيل المعلمين

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نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان احتفالية استقبال طلاب الدفعة الرابعة لبرنامج تأهيل المعلمين، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفى محمد عميد الكلية والأستاذ الدكتور حسام حسن عبدالغني وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور وائل ابراهيم وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث ومنسق البرنامج والدكتور مصطفى رفاعي الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

تأتي هذه الاحتفالية لاستقبال طلاب برنامج تأهيل المعلمين في ظل دعم جامعة حلوان للبرامج الجديدة والمتخصصة حيث يؤكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة على أن الجامعة تضم عدد من البرامج المتميزة والمختلفة والمتنوعة التي تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل وتعمل على ربط العلم بالخبرات الميدانية للطلاب كل في مجال تخصصه.

وفي كلمته خلال الاحتفالية قدم الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب البرنامج، بمناسبة بدء العام الدراسي ونبه سيادته على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم الصحية خلال العام الجامعي الجديد مع التأكيد على انتظام الدراسة بالحضور الكامل.

ونوه عميد الكلية أن الإهتمام بالتعليم الفني يثري العملية التعليمية حيث يتقدم للكلية طلاب من محافظات متعددة منها ( المنيا ،أسيوط، اسوان، الدقهلية، البحيرة .....الخ ) مما يدفع بالتعليم الفني إلى الأمام على مستوى الجمهورية، كما أن برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة ويواكب التقدم التكنولوجى الذي تشهده البلاد.

واشار الدكتور وائل ابراهيم وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث ومنسق البرنامج إلى أن التزام طلاب البرنامج وتفوقهم يُعطي دفعة قويه لمستقبل أفضل حيث أن كثير من خريجي البرنامج قدموا للالتحاق بالدراسات العليا واندمجو بصورة كبيرة وحققو تميزا في سوق العمل.