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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-10-2021 والقنوات الناقلة في الدوريات الإنجليزي والإيطالي والإسباني والتركي

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-10-2021 والقنوات الناقلة في الدوريات الإنجليزي والإيطالي والإسباني والتركي مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-10-2021 والقنوات الناقلة في الدوريات الإنجليزي والإيطالي والإسباني والتركي

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تُجري اليوم العديد من المباريات فى الدوري الإنجليزي، وكذلك الدوري الإسباني وأيضًا الدوري التركي والدوري الإيطالي، وأهم مباريات اليوم هي مباراة أرسنال فى الدوري الإنجليزي.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم - الجولة 8 - والقنوات الناقلة

يشهد اليوم لعب مباراة وحيدة فى ختام الجولة 8 من الدوري الانجليزي وهي:

  • مباراة أرسنال × كريستال بالاس – الساعة 9 مساءً - قناة beIN Sports 1 HD Premium Premium.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم - الجولة 8

  • مباراة فينيزيا × فيورنتينا – الساعة 8.45 مساءٍ.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الجولة 9 والقنوات الناقلة

  • مباراة ديبورتيفو ألافيس × ريال بيتيس – الساعة 8 مساءً – قناة beIN Sports 1 HD.
  • مباراة إسبانيول × قادش – الساعة 9 مساءً. – قناة beIN Sports 2 HD.

جدول مواعيد مباريات الدوري التركي – الجولة 9

  • مباراة ألانياسبور × قيصري سبور – الساعة 7 مساءً.
  • مباراة هاتاي سبور × غازينتاب – الساعة 7 مساءً.

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