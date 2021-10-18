أخبار عاجلة

ابو تريكة عن تجديد صلاح: «طلباته أوامر ويستحق شيك على بياض» -
طالبان تطلق برنامج العمل مقابل الغذاء -
تركيا تطرد 10 سفراء دعوا للإفراج عن الناشط كافالا -
إليزابيث تحضر مؤتمر المناخ -
تحذير من انقلاب زاحف في السودان -
"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان -
كيف كان تعامل الرياض مع “كورونا” في "ترويكا" العشرين؟ -
محمد صلاح يكرر إنجاز النيجيري ياكوبو في الدوري الإنجليزي -
ترتيب الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ .. صلاح على القمة -
قتلى باشتباكات بين طالبان ومسلحين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الصحة الأردني: بكتيريا شيغيلا "غير خطيرة" والتعافي منها في 3 أيام

Print
وزير الصحة الأردني: بكتيريا شيغيلا "غير خطيرة" والتعافي منها في 3 أيام وزير الصحة الأردني: بكتيريا شيغيلا "غير خطيرة" والتعافي منها في 3 أيام
قال: معظم الأشخاص الذين أصيبوا السبت بجرثومة شيغيلا هم مخالطون

وزير الصحة الأردني: بكتيريا شيغيلا

قال وزير الصحة الأردني، فراس الهواري: إن بكتيريا "شيغيلا" تنتشر اليوم في جميع دول العالم لأنه موسمها.

وأضاف الهواري، أمس الأحد، أن كوادر وزارة الصحة أجرت ما تقوم به الدول من مسوحات للمناطق، وبعض النتائج ظهرت، وتم توفير علاجات للمصابين.

وأكد أن بكتيريا شيغيلا "غير خطيرة"، ومعظم المصابين بها يتعافون خلال يومين أو 3 أيام؛ مشيرًا إلى أن وزارة الصحة حضّرت الكوادر الصحية والتوعوية للتأكيد على النظافة.

وبيّن الوزير الأردني، أنه "لا يوجد رابط بين الأشخاص المصابين في جرش وعجلون"؛ لافتًا إلى أن باقي العينات ستظهر من المختبرات خلال 48 ساعة.

كما أوضح أن "الأمور جيدة، وقد نصل إلى السبب، وقد لا نصل للسبب"، وقال: إن "مسوحات الغذاء آمنة، والميناء في عجلون آمنة.. معظم الأشخاص الذين أصيبوا السبت بجرثومة شيغيلا، هم مخالطون للذين أصيبوا بها الفترة الماضية".

وتعد شيغيلا "داء شيغيلات" عدوى معوية تسببها فصيلة بكتيرية تُعرف باسم "شيغيلا". وتبرز أهم العلامات الدالة على الإصابة بها على شكل إسهال، والذي عادة ما يكون مدممًا.

وعدوى شيغيلا معدية جدًّا؛ حيث يصاب الأشخاص بها عند ملامسة كميات صغيرة من بكتيريا من شخص مصاب بـ"شيغيلا" ويبتلعونها.

يُذكر أن 50 حالة اشتباه بالتسمم سُجلت في محافظة عجلون منذ الخميس الماضي، وراجع مستشفى جرش الحكومي 58 حالة لديهم اشتباه بالتسمم ويعانون من الأعراض نفسها (قيء، إسهال، ارتفاع في درجات الحرارة)، قبل أن يغادروا جميعهم المستشفى.

والسبت أدخل 14 طفلًا إلى مستشفى جرش الحكومي لديهم اشتباه بالتسمم؛ وفقًا لوزارة الصحة، التي أشارت إلى أن "مصدر إصابة المرضى الذين راجعوا المستشفيات والمشتبه بتسممهم حتى الآن غير معروف".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في أول حديث له منذ الاستقالة.. "زلماي" يكشف أسباب فوضى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

في أول حديث له منذ الاستقالة.. "زلماي" يكشف أسباب فوضى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

"صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد

"صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد

"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان

"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان

كيف كان تعامل الرياض مع “كورونا” في "ترويكا" العشرين؟

كيف كان تعامل الرياض مع “كورونا” في "ترويكا" العشرين؟