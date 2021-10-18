«جاري ملاحقة الهارب»..مواطن يقتحم مدرسة ويعتدي على وكيلتين المدرسة بـ«خرطوم والشوم»

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كشفت مصادر أمنية حقيقة ما شهدته مدرسة القيصرية المشتركة، في المحلة الكبرى بالغربية، من واقعة اقتحام مواطن لأبواب المدرسة المغلقة، وبـ«حوزته خرطوم وعصا والشوم»، ووتعدي على وكيلتين المدرسة، والطلاب بها بدعوي اتهامه لهم برشق نافذه منزله بالطوب والحجارة من قبل الطلاب، وفر هاربا ،وتم تحرير محضر بالواقعة من 12 ولي أمر من الطلاب بتعدي المواطن على أولادهم بالمدرسة وعدد من المعلمات .

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ان أبواب المدرسة كانت مغلقة تنفيذا للتعليمات الواردة لمديري المدارس بشأن انتظام الدراسة وتطبيق للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقام المواطن بالقفز والتعدي عل المدرسين والطلاب أثناء وجودهم في فناء المدرسة وتم تحرير محاضر بقسم شرطة المحلة الكبرى من قبل أولياء الأمور وتم متابعة الأمر وانتظمت الدراسة بالمدرسة عقب تلك الواقعة وعودة الهدوء للمدرسة.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد إخطارا بتحرير 12 ولي أمر وعدد من المعلمين من بينهم 3 مدرسات بمدرسة القيصرية الابتدائية المشتركة بالتقدم ببلاغ ضد شخص يدعي «ض. ك» باقتحام المدرسة والاعتداء على الطلاب والمدرسات اثناء طابور الفسحة بواسطة عصا وخرطوم وقفزه من فوق سور المدرسة والتعدي عليهم.

ودلت التحريات أن المتهم في البلاغ شرع في اقتحام أبواب المدرسة وقفز من فوق أسوارها بدعوي رشق الطلاب للنافذته بالطوب والحجارة وتعدي على الطلاب والمدرسات والعاملين داخل المدرسة بواسطة خرطوم بلاستيك عصا وفر هاربا، تم تحرير محضر بالواقعة وتواصل أجهزة البحث الجنائى من جهودها لضبط المتهم الهارب