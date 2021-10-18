أخبار عاجلة

ابو تريكة عن تجديد صلاح: «طلباته أوامر ويستحق شيك على بياض» -
طالبان تطلق برنامج العمل مقابل الغذاء -
تركيا تطرد 10 سفراء دعوا للإفراج عن الناشط كافالا -
إليزابيث تحضر مؤتمر المناخ -
تحذير من انقلاب زاحف في السودان -
"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان -
كيف كان تعامل الرياض مع “كورونا” في "ترويكا" العشرين؟ -
محمد صلاح يكرر إنجاز النيجيري ياكوبو في الدوري الإنجليزي -
ترتيب الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ .. صلاح على القمة -
قتلى باشتباكات بين طالبان ومسلحين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«جاري ملاحقة الهارب»..مواطن يقتحم مدرسة ويعتدي على وكيلتين المدرسة بـ«خرطوم والشوم»

Print
«جاري ملاحقة الهارب»..مواطن يقتحم مدرسة ويعتدي على وكيلتين المدرسة بـ«خرطوم والشوم» «جاري ملاحقة الهارب»..مواطن يقتحم مدرسة ويعتدي على وكيلتين المدرسة بـ«خرطوم والشوم»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر أمنية حقيقة ما شهدته مدرسة القيصرية المشتركة، في المحلة الكبرى بالغربية، من واقعة اقتحام مواطن لأبواب المدرسة المغلقة، وبـ«حوزته خرطوم وعصا والشوم»، ووتعدي على وكيلتين المدرسة، والطلاب بها بدعوي اتهامه لهم برشق نافذه منزله بالطوب والحجارة من قبل الطلاب، وفر هاربا ،وتم تحرير محضر بالواقعة من 12 ولي أمر من الطلاب بتعدي المواطن على أولادهم بالمدرسة وعدد من المعلمات .

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ان أبواب المدرسة كانت مغلقة تنفيذا للتعليمات الواردة لمديري المدارس بشأن انتظام الدراسة وتطبيق للإجراءات الاحترازية لمواجهة وقام المواطن بالقفز والتعدي عل المدرسين والطلاب أثناء وجودهم في فناء المدرسة وتم تحرير محاضر بقسم شرطة المحلة الكبرى من قبل أولياء الأمور وتم متابعة الأمر وانتظمت الدراسة بالمدرسة عقب تلك الواقعة وعودة الهدوء للمدرسة.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد إخطارا بتحرير 12 ولي أمر وعدد من المعلمين من بينهم 3 مدرسات بمدرسة القيصرية الابتدائية المشتركة بالتقدم ببلاغ ضد شخص يدعي «ض. ك» باقتحام المدرسة والاعتداء على الطلاب والمدرسات اثناء طابور الفسحة بواسطة عصا وخرطوم وقفزه من فوق سور المدرسة والتعدي عليهم.

ودلت التحريات أن المتهم في البلاغ شرع في اقتحام أبواب المدرسة وقفز من فوق أسوارها بدعوي رشق الطلاب للنافذته بالطوب والحجارة وتعدي على الطلاب والمدرسات والعاملين داخل المدرسة بواسطة خرطوم بلاستيك عصا وفر هاربا، تم تحرير محضر بالواقعة وتواصل أجهزة البحث الجنائى من جهودها لضبط المتهم الهارب

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسجيل 11 وفاة و 758 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 11 وفاة و 758 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

إيطاليا تسجل 24 وفاة و3725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 24 وفاة و3725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين 10 وفيات و270 إصابة بفيروس كورونا

فلسطين 10 وفيات و270 إصابة بفيروس كورونا

7 وفيات و139 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

7 وفيات و139 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة