أخبار عاجلة

ابو تريكة عن تجديد صلاح: «طلباته أوامر ويستحق شيك على بياض» -
طالبان تطلق برنامج العمل مقابل الغذاء -
تركيا تطرد 10 سفراء دعوا للإفراج عن الناشط كافالا -
إليزابيث تحضر مؤتمر المناخ -
تحذير من انقلاب زاحف في السودان -
"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان -
كيف كان تعامل الرياض مع “كورونا” في "ترويكا" العشرين؟ -
محمد صلاح يكرر إنجاز النيجيري ياكوبو في الدوري الإنجليزي -
ترتيب الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ .. صلاح على القمة -
قتلى باشتباكات بين طالبان ومسلحين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شركة البترول الكويتية: إصابات طفيفة وحالات اختناق في حريق مصفاة الأحمدي

Print
شركة البترول الكويتية: إصابات طفيفة وحالات اختناق في حريق مصفاة الأحمدي شركة البترول الكويتية: إصابات طفيفة وحالات اختناق في حريق مصفاة الأحمدي
قالت: تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع وجميعهم في حالة جيدة

شركة البترول الكويتية: إصابات طفيفة وحالات اختناق في حريق مصفاة الأحمدي

قالت شركة البترول الوطنية: إن إصابات طفيفة وحالات اختناق نتجت عن استنشاق أدخنة الحريق في صفوف عمالة المقاول.

وأضافت: تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع، وجميعهم في حالة جيدة، كما نُقل مصابان آخران إلى مستشفى العدان، وحالتهما مستقرة.

وكان قد وقع قبل قليل حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي (ARDS) في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأضافت الشركة عبر حسابها على تويتر، اليوم الاثنين، أن فِرَق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليًا بالتعامل مع الحريق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان

"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان

كيف كان تعامل الرياض مع “كورونا” في "ترويكا" العشرين؟

كيف كان تعامل الرياض مع “كورونا” في "ترويكا" العشرين؟

من مؤتمر برلين إلى "قمة روما".. 23 عامًا من المشاركات الفاعلة للمملكة في مجموعة الـ20

من مؤتمر برلين إلى "قمة روما".. 23 عامًا من المشاركات الفاعلة للمملكة في مجموعة الـ20

الرياض .. "كبار" و"تعارفوا" يوقعان اتفاقية تعاون لخدمة ورعاية كبار السن

الرياض .. "كبار" و"تعارفوا" يوقعان اتفاقية تعاون لخدمة ورعاية كبار السن